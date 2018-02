“Benfica controla ‘Um Azar do Kralj’”, diz comentador do Porto Canal

Uma página de humor que se dedica ao futebol, ‘Um Azar do Kralj’, foi apelidada de “fraude”, por “estar a servir o Benfica”. A denúncia foi feita por um comentador do Porto Canal, no programa ‘Universo Porto’ desta quinta-feira. Veja o vídeo.

Chama-se ‘Um Azar do Kralj’, numa alusão ao antigo guarda-redes do FC Porto, e é uma das mais divertidas páginas do Facebook, seguida por quem segue o desporto – ou o futebol, em particular.

Tem um espaço no jornal Expresso, mas tem origem nas redes sociais. Nos últimos dias partilhou uma série de piadas sobre a derrota dos dragões diante do Liverpool.

Uma dessas publicações inundou perfis de benfiquistas no Facebook, nesta quarta-feira, já que aludia a um título onde Miguel Sousa Tavares, escritor e adepto do FC Porto, manifestava a certeza de que o seu clube não perderia por 5-0.

Ontem, no programa ‘Universo Porto’, do Porto Canal, o comentador Diogo Faria denunciou uma alegada ligação entre essa página e o Benfica.

“É uma página pseudo-humorística, supostamente não associada a nenhum clube. Mas se formos ver o histórico dessa página, vemos que serve essencialmente para gozar com Sporting e FC Porto”, acusou Diogo Faria.

O comentador garante que a página é “uma extensão” do trabalho dos proprietários, alegadamente associados a uma empresa (‘O Escritório’) que tem o Benfica na carteira de clientes.

“E quem é que é também cliente desta empresa? O Benfica. (…) É uma vigarice. Uma desonestidade intelectual atroz”, diz ainda.

“Esta página é uma fraude e é importante desmascará-la. Há adeptos do FC Porto que até gostam dessa página porque pensam que não está associada a um clube. E não é. É uma página para servir o Benfica”.

Diogo Faria alude ainda a alguns emails, onde surge a expressão de “redes sociais não oficiais”, que “são estas páginas que servem para passar as mensagens para engrandecer o Benfica, fazer fretes ao Benfica e achincalhar adversários do Benfica.

“Não passa de uma vergonha, mais uma vigarice das que o Benfica usa e abusa na Comunicação Social”.

Veja o vídeo com a denúncia:

