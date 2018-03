Desporto Benfica avança com queixa-crime contra Pinto da Costa Por

O Benfica irá apresentar uma queixa-crime contra o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, por difamação. Em causa estão palavras escritas pelo líder azul e branco na revista ‘Dragões,’ onde refere uma “rede de tentáculos” associada ao “segundo classificado”.

De acordo com o Expresso, o Benfica prepara-se para avançar com uma queixa-crime contra Pinto da Costa, por difamação, na sequência do editorial da revista ‘Dragões’, oficial do FC Porto.

“Sucessão ímpar de casos que vai expondo e denunciando uma rede de tentáculos a todos os níveis vergonhosa. São episódios a mais para tudo que possa ser resumido a fantasia, mesmo que as personagens em causa sejam animais falantes, como parecer ser o caso ‘E-Toupeira'”, pode ler-se.

Além do processo contra Pinto da Costa, os encarnados têm também preparada uma queixa-crime por violação do segredo de justiça contra João Pedro Capitão, a Young Network e contra terceiros.

O Benfica acredita que João Capitão é o responsável pelo blogue ‘Mister do Café’, afeto ao Sporting e que tem divulgado documentos no caso dos e-mails.

No entanto, de acordo com o semanário, que cita João Duarte, CEO da YoungNetwork, João Capitão não é o ‘Mister do Café’. Capitão é, explica o Expresso, colaborador da empresa de assessoria YoungNetwork, que trabalha com o Sporting, sendo responsável pela gestão do site, do jornal, das páginas oficiais do clube e de alguns dirigentes.

A queixa-crime contra terceiros diz respeito à página ‘Mercado de Benfica’, onde têm surgido informações relativas aos encarnados, desde e-mails a documentos, entre os quais do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP).

