Desporto Benfica ataca liderança no Restelo Por

Belenenses e Benfica defrontam-se, nesta segunda-feira, em partida da 20.ª jornada do campeonato. Em caso de vitória, a formação tetracampeã nacional assume a liderança à condição.

Nesta noite, as águias sobem ao relvado do Estádio do Restelo, quando os relógios marcarem as 21h00, e caso ganhem aos azuis lisboetas, os encarnados assumem a liderança da Liga portuguesa, à condição, uma vez que o FC Porto só entra em campo na terça-feira, em Moreira de Cónegos, e o Sporting na quarta-feira, ao receber o Vitória de Guimarães.

O Belenenses, agora orientado por Silas, ocupa a 11.ª posição da classificação com 20 pontos.

A grande dúvida antes do encontro mora do lado encarnado onde se espera para ver quem rende o lesionado Krovinovic.

André Almeida está de regresso às opções do técnico benfiquista, tal como Diogo Gonçalves.

Do lado dos azuis do Restelo, Silas não conta com o montenegrino Bakic.

