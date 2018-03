Nas Redes Belinha pode deixar TVI e rumar à SIC Por

Isabel Silva, mais conhecida entre o público simplesmente por Belinha, poderá protagonizar, em breve, uma transferência entre televisões. A apresentadora poderá estar de saída da TVI para abraçar um projeto na SIC. Júlia Pinheiro estará a liderar as negociações com a apresentadora.

Desde que apresentou Love On Top, Isabel Silva não tem aparecido com frequência nos ecrãs da estação de Queluz (vai apresentando algumas emissões do ‘Somos Portugal’) e, de acordo com a revista Mariana, a apresentadora terá sido sondada por Júlia Pinheiro para se mudar para a SIC.

A ideia da estação de Carnaxide poderá passar por entregar um programa de tarde a Isabel Silva que, em 2014, já terá sido sondada para se mudar para a SIC.

“Na altura, a TVI soube e quis segurá-la, por isso deram-lhe o programa de sábado à tarde, ‘Mais Vale Tarde do Que Nunca’, com o Nuno Eiró. A SIC tinha pensado nela para o Grande Tarde, que acabou depois por ser entregue ao João Baião, à Andreia Rodrigues e à Luciana Abreu, mas era a Belinha que estava pensada para esse programa”, lembrou uma fonte da TVI à revista Mariana.

Agora, com o fim do programa das tardes na SIC, que era apresentado por João Baião e Rita Ferro Rodrigues, o caminho poderá estar ‘aberto’ para Belinha abraçar um projeto na SIC.

“O nome da Isabel tem sido falado, porque ela é jovem, popular e com um grande carisma. A Júlia já falou nela e penso até que o contacto já foi feito, mas está tudo dependente do contrato que ela tem com a TVI”, referiu a fonte da TVI.

