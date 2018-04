Desporto Belenenses pode abandonar Restelo e mudar de estádio Por

A direção do Belenenses clube e a administração do Belenenses SAD têm protagonizado diversas diferenças de posicionamento quanto à vida do clube lisboeta e, agora, a sociedade que gere o futebol profissional pondera colocar o histórico emblema a jogar fora do Restelo, numa decisão que não tem sido comum, em Portugal.

Caso a SAD liderada por Rui Pedro Soares seja obrigada a pagar para jogar no emblemático estádio dos azuis, a administração pondera levar o Belenenses para o concelho vizinho de Oeiras.

De acordo com o jornal O Jogo, a SAD já iniciou contactos quer com a Câmara Municipal de Oeiras, quer também com a Associação Desportiva de Oeiras, entidade que gere o estádio que poderá ser a nova casa do Belenenses.

A partir da próxima temporada, a SAD do Belenenses deverá ter de pagar para utilizar o Estádio do Restelo, de acordo com o que ficou decidido pelos associados do clube da ‘Cruz de Cristo’.

Perante esta medida, Rui Pedro Soares, que admite só no final desta temporada pensar neste caso, poderá levar o clube a deixar de jogar no seu mítico estádio.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar