Belenenses, Desportivo de Chaves e uma lição de desportivismo

O clima de tensão que se vive no futebol português foi atenuado por um gesto nobre do Desportivo de Chaves, com agradecimento do Belenenses. O ato nobre engrandece os transmontanos, a gratidão agiganta os de Belém.

Neste domingo chuvoso, o Desportivo de Chaves recebeu o Belenenses, com a claque dos azuis a viajar com a equipa.

O mau tempo pregou uma partida, mas a direção do Desportivo de Chaves mostrou que o clima de tensão que se vive no futebol português é, talvez, um fenómeno circunscrito a duas ou três personagens.

Para que os adeptos do Belenenses não ficassem expostos à intempérie, a direção flaviense decidiu abrir as portas das bancadas cobertas aos adeptos do clube visitante.

Logo depois, o agradecimento do clube de Belém.

“Porque o Futebol é um espaço de competição mas também de desportivismo, gostaríamos de agradecer à Direção do Grupo Desportivo de Chaves o gesto que permitiu que os adeptos do Belenenses, que se deslocaram para apoio da sua equipa, pudessem assistir ao jogo na bancada de sócios do Chaves num momento em que a chuva se tornou mais intensa”, escrevem os transmontanos, num post publicado no Facebook.

“Estendemos o agradecimento a todos os sócios e simpatizantes do Grupo Desportivo de Chaves pelo acolhimento efetuado aos nossos sócios e adeptos. São gestos como este que engrandecem o desporto”, concluem.

O jogo terminou empatado. Mas este gesto foi uma vitória para os dois emblemas.

