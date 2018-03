Nas Notícias Bebé projetado de carrinha em acidente aparatoso com várias vítimas Por

Um bebé foi projetado de uma carrinha, na sequência de um aparatoso acidente, no Marco de Canaveses. Outras cinco pessoas ficaram feridas. A criança foi encaminhada de urgência para o Hospital de São João, no Porto.

A Estrada Nacional 211 fica, uma vez mais, marcada por um aparatoso acidente, desta vez, a envolver uma carrinha onde seguiam várias pessoas, entre as quais um bebé que acabou por sair do veículo com violência na sequência do capotamento.

Os Bombeiros do Marco de Canaveses e de Vila Meã deslocaram para o local vários meios de socorro e elementos de emergência médica.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa também se deslocou ao local do acidente.

De acordo com o jornal local ‘A Verdade’, a equipa médica presente encaminhou a criança e a mãe para o Hospital de São João.

Quanto às restantes quatro vítimas deste acidente, que teve lugar nesta quinta-feira, foram encaminhadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Entre os feridos está uma mulher grávida.

