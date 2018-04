Mundo Bebé Alfie Evans “mais forte” depois de desligadas as máquinas (com vídeos) Por

Há um novo desenvolvimento na história de Alfie Evans, o bebé de 23 meses no meio de uma guerra jurídica à escala mundial. As máquinas que mantinham a criança viva foram desligadas há três dias, mas o bebé está “cada vez mais forte”, revelou o pai.

O bebé padece de uma doença degenerativa do sistema nervoso central e os médicos do Hospital Pediátrico Alder Hey, em Liverpool, defenderam o direito de Alfie Evans a morrer com dignidade e sem sofrimento, pedindo à justiça para que fossem desligadas as máquinas.

Os pais, Tom Evans (de 21 anos) e Kate James (20 anos), discordaram da decisão e recorreram.

O drama tornou-se mundial quando o Papa Francisco apelou às autoridades britânicas que permitissem o transporte do bebé para o Hospital do Menino Jesus, no Vaticano.

Na sequência deste apelo, a Itália concedeu a cidadania à criança, para facilitar a transferência do paciente.

Há três dias, o caso parecia estar perto do fim. O juiz Anthony Hayden tomou a última decisão judicial, chumbando o recurso dos pais e autorizando os médicos do Hospital Pediátrico Alder Hey a desligarem as máquinas.

“Esta decisão representa o capítulo final da vida deste extraordinário menino”, justificou o magistrado, após considerar esgotadas “todas as alternativas” para que a criança deixasse de viver “em estado semivegetativo”.

Os médicos desligaram as máquinas de suporte de vida. E Alfie Evans respirou.

Na manhã de hoje, Tom Evans revelou que o filho “está cada vez mais forte”, passadas já 60 horas desde que desligaram as máquinas.

“Pelo terceiro dia, não há qualquer problema com o Alfie. Os médicos enganaram-se. Houve um diagnóstico errado”, insistiu o pai, garantindo que o bebé “poderá viver por meses, talvez anos”.

Alfie Evans tem sobrevivido sem a ajuda das máquinas, mas ligado… à mãe!

“Ele conseguiu lutar nas últimas duas noites porque dormiu no colo da Kate”, adiantou Tom, numa entrevista à rádio LBC.





Esta tarde, o ‘Exército do Alfie Evans’, um movimento que exige a transferência do bebé para o hospital do Vaticano, vai concentrar-se pelas 16h00 em frente ao Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha Isabel II.

Há três dias, quando o juiz Anthony Hayden se pronunciou, vários populares tentaram invadir o Hospital Pediátrico Alder Hey em protesto.





