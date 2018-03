Local BE denuncia baratas na cozinha do Hospital da Covilhã Por

O Bloco de Esquerda (BE) denunciou esta sexta-feira a existência de baratas na cozinha e refeitório do Hospital da Covilhã depois da unidade hospitalar ter dado a situação como resolvida, após uma desinfestação.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, o Núcleo Concelhio da Covilhã do BE refere que “teve conhecimento de que no Hospital Pêro da Covilhã é frequente encontrarem-se baratas, nomeadamente na zona da cozinha, refeitórios e carros de transporte de refeições para os serviços”.

A desinfestação ocorrida entre os dias 16 e 18 de fevereiro, sublinha o BE, “não foi eficaz”, já que continuam a “aparecer baratas no hospital”.

No referido comunicado, o BE alerta que estas situações “não podem ser permitidas” e defende uma “intervenção séria” de forma a preservar o bem-estar dos doentes.

A unidade hospitalar reagiu à denuncia dos bloquistas através de comunicado, também enviado à agência Lusa, onde confirma a existência desse “tipo de insetos”, mas insiste que a situação se “encontra atualmente ultrapassada”.

O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) sublinha ainda que, após a intervenção de fevereiro, é mantida uma “estreita vigilância e monitorização de todos os serviços de alimentação hospitalar”.

As “áreas especialmente quentes e húmidas, como é o caso das cozinhas, são alvos comuns apetecíveis para o aparecimento” destes insectos, explica também a unidade hospitalar, que sublinha que a “apertada higienização e desinfeção” faz parte dos procedimentos práticas comuns do hospital.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar