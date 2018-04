Desporto BdC vai continuar a mandar mensagens aos jogadores: “Já vos disse que estou sempre com vocês” Por

Bruno de Carvalho vai continuar a mandar mensagens aos jogadores sempre que entender. O presidente leonino já o fez em duas ocasiões, mas vai continuar a fazê-lo quando achar apropriado.

De acordo com o jornal Record, que revela hoje as mensagens enviadas por Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting vai continuar a fazê-lo.

O diário acrescenta que após a polémica que se viveu em Alvalade e que levou Bruno de Carvalho a abandonar o facebook, o líder leonino enviou duas mensagens a todos os jogadores – uma após o jogo frente ao Atlético, em Lisboa, e a última antes da partida com o Boavista, quando se encontrava em Saragoça com a equipa de futsal.

De acordo com fonte da administração da SAD do Sporting, ao Record, este será um método adotado por Bruno de Carvalho.

“Já vos disse que estou sempre com vocês. Com posts ou sem posts EU ACREDITO MUITO NA EQUIPA QUE ESCOLHI PARA SEREM EU DENTRO DAS 4 LINHAS! Vamos ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. E depois destas 4 vitórias vamos levantar juntos a Taça de Portugal”, terá enviado Bruno de Carvalho.

O presidente do Sporting alertou também os jogadores para que “saibam distinguir os inimigos de quem só quer que façamos sempre mais e melhor”.

“Eu critico, criticarei, mas tomara a todos os atletas serem criticados por quem lhes dá tudo e apoia em tudo como eu”, enviou, de acordo com o jornal Record.

