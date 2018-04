Banca BCE deixa taxas de juro inalteradas e mantém programa de compra de ativos Por

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje deixar as taxas de juro inalteradas e manter o programa de compra de ativos a um ritmo de 30 mil milhões de euros mensais até finais de setembro.

Em comunicado divulgado no final de uma reunião de política monetária realizada em Frankfurt, o BCE indicou que a principal taxa de refinanciamento se mantém em zero e que a taxa aplicável aos depósitos continua em terreno negativo (-0,40 por cento).

A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 0,25 por cento.

“No que respeita às medidas de política monetária não convencionais, o Conselho do BCE confirma que se pretende que as compras líquidas de ativos, ao atual ritmo mensal de 30 mil milhões de euros, prossigam até ao final de setembro de 2018, ou até mais tarde, se necessário”, refere o comunicado, sem indicar uma data definitiva para o fim do programa de estímulos.

O BCE reafirmou também que espera que as “taxas de juro diretoras permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos”.