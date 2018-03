Banca BBVA Asset Management passa a ter participação qualificada nos CTT Por

A BBVA Asset Management passou a ter uma participação qualificada nos CTT, detendo 2,33% do capital social e direitos de voto da empresa, segundo foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelos CTT – Correios de Portugal, a BBVA Asset Management detinha, antes da notificação, 1,99% do capital e direitos de voto do grupo português, abaixo dos 2% necessários para deter uma participação qualificada.

A BBVA Asset Management é uma unidade do grupo BBVA que engloba as gestoras de fundos de investimentos e de pensões.