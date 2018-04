Nas Notícias Bastonária dos enfermeiros faz denúncia grave sobre Hospital de São João Por

Ana Rita Cavaco suspeita de corrupção no fornecimento dos contentores onde funcionam a Pediatria e a Neurocirurgia do Hospital de São João. “A pessoa é sempre a mesma, mas o nome da empresa muda sistematicamente”, acusou.

A denúncia surgiu durante a entrevista à agência Lusa, na qual a bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE) exigiu que as autoridades investiguem os contratos entre o hospital, no Porto, e as empresas que têm fornecido os contentores.

Em 2017, o negócio obrigou o Hospital de São João a gastar 700 mil euros, de acordo com os dados publicados no Portal de Contratação Pública.

No ano anterior, o aluguer por ajuste direto tinha atingido os 390 mil euros.

“Aqueles contentores custam milhares de euros por mês ao Estado. Se calhar, já tínhamos construído outro Hospital de São João ao longo destes anos com aquele dinheiro”, ironizou a bastonária.

“O mais engraçado é olhar para o nome das empresas a quem os contentores são contratualizados”, acusou: “A pessoa é sempre a mesma, mas o nome da empresa muda sistematicamente”.

Numa altura em que os casos de “corrupção” e “processos pouco transparentes”, era importante “investigar esta questão”, insistiu Ana Rita Cavaco.

Na mesma entrevista, a bastonária aproveitou para salientar que a taxa de absentismo entre os enfermeiros atingiu um máximo histórico de 12 por cento.

Nas contas da OE, faltam 30 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, o que provoca a exaustão dos profissionais em funções.

