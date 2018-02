Bas Dost falha clássico com FC Porto

O avançado holandês lesionou-se na partida diante do Vitória de Guimarães, a contar para o campeonato, e não regressa a tempo de defrontar o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Bas Dost sofreu uma contusão na zona das costelas e, avança o jornal A Bola, é carta fora do baralho para os encontros com o Estoril, para o campeonato, e com o FC Porto, para a Taça de Portugal.

Jorge Jesus perde o melhor marcador, numa altura em que Gelson Martins também recupera de lesão.

O holandês, recorde-se, foi substituto logo no início da segunda parte do desafio com o Vitória de Guimarães. Segundo revelou o Sporting, tem uma contusão e tem feito tratamento.