Local Barrica-se em casa e ameaça a mãe em Loures Por

Um homem de 48 anos barricou-se esta segunda-feira com a mãe, na habitação de ambos, em Santo António dos Cavaleiros, em Loures. O suspeito terá ameaçado agredir a progenitora.

De acordo com uma testemunha, citada pelo Correio da Manhã, o homem terá ameaçado agredir a mãe, tendo-se depois trancado com ela em casa, no sexto andar de um prédio.

A PSP foi obrigada a intervir, tendo conseguido ‘resgatar’ a mulher, de 70 anos, sem ferimentos a registar. Foi encaminhada para o hospital por precaução.

A mesma fonte dá conta de que o homem, entretanto detido, apresenta um historial de problemas mentais, sendo que o comportamento violento é justificado pela falta de medicação.

Esta não foi, de resto, a primeira vez que o homem ameaçou a mãe e outras pessoas que habitam naquele prédio.

A PSP de Loures e bombeiros locais estiveram no local.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar