Barcelona: Milhares de polícias marcham pela igualdade salarial

Apoiados pelo líder do Cuidadanos e do PP catalão, milhares de agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil espanholas encheram este sábado as ruas de Barcelona, exigindo igualdade salarial à das polícias autonómicas.

A marcha foi convocada pela Fundação Jusapol, que reclama a equiparação salarial sem perda de direitos laborais adquiridos, e contou com milhares de polícias desfardados.

O protesto deste sábado fez parte de um itinerário que se vai alargar a várias cidades espanholas. A próxima marcha está agendada para o dia 3 de fevereiro, em Sevilha.

O objetivo da fundação é conseguir entregar até final do mês de janeiro mais de meio milhão de assinaturas e, assim, dar início a uma iniciativa legislativa popular que projete a criação de uma lei que regule a diferenciação salarial entre polícias.

