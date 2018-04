Motores Barbosa e Albuquerque partem do quinto lugar em Long Beach Por

Uma qualificação bastante disputada do IMSA Sportscar em Long Beach fez com que João Barbosa não fosse além do quinto tempo no Cadillac DPi # 5 da Action Express, depois de ter chegado a ser o mais veloz.

O piloto do Porto, que divide o protótipo cinza escuro da Mustang Sampling com Filipe Albuquerque, não teve argumentos para os Acura AXR05 do Team Penske ou para o outro Cadillac da Action Express Racing, acabando a 0,811s da melhor marca, alcançada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya.

Aos comandos do Acura # 6 o colombiano efetuou uma volta ao traçado urbano do sul da Califórnia em 1m12,922, superando em 0,187s Felipe Nasr, no Cadillac DPi # 31, enquanto Harry Tincknell garantiu o terceiro lugar da grelha no Mazda DPi # 55, ao gastar mais 0,234s que Montoya. O britânico irá dividir a segunda linha do ‘grid’ com o segundo Acura ARX, o # 7, que Hélio Castroneves deixou a 0,424s da ‘pole’.

Nos GTLM a vantagem foi desta vez para a Ford, com Joey Hand a garantir a ‘pole’ para o carro # 66, com uma volta em 1m16,869s, superando por 0,144s Laurens Vanthoor, no Porsche 911 RSR # 912, enquanto o terceiro melhor registo pertenceu a Patrick Pilet, no outro Porsche, o # 911.

Resultado da qualificação

1º Montoya/Cameron (Acura) 1m12,922s

2º Nasr/Curran (Cadillac) 1m13,109s

3º Tincknell/Bomarito (Mazda) 1m13,156s

4º Castoneves/R.Taylor (Acura) 1m13,346s

5º Barbosa/Albuquerque (Cadillac) 1m13,733s

6º Van der Zande/J.Taylor (Cadillac) 1m13,880s

7º Jarvis/Nuñez (Mazda) 1m13,929s

8º Sharp/Dalziel (Nissan) 1m14,177s

9º Saavedra/Yacaman (Ligier) 1m14,622s

10º Van Overbeek/Derani (Nissan) 1m14,821s