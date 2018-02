Bárbara Norton de Matos a “espalhar magia” em Madrid

Em lazer na capital espanhola, Bárbara Norton de Matos recorreu este sábado às redes sociais para dar conta da noite que viveu, na sexta-feira, em Madrid, onde “espalhou magia”.

Acompanhada por Filipa Figueira e Dina Rosário, a atriz revelou uma noite de diversão em Madrid, esta sexta-feira.

“Com estas babes que eu adoro a espalhar magia em Madrid”, escreveu Bárbara na legenda da imagem.

Quem concordou com a atriz foi a colega de profissão Oceana Basílio, que comentou a fotografia com três símbolos de fogo, a representar a fotografia.

Bárbara Norton de Matos está este fim de semana em Madrid, onde aproveitou para celebrar com as amigas, no Gunilla Club.

Veja a imagem.

