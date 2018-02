Bancos tiram cinco milhões por dia aos clientes em comissões bancárias

O agravamento do preçário da CGD relançou as atenções sobre as comissões exigidas pelos bancos. Por dia, são mais de cinco milhões de euros que saem das contas dos clientes, alerta a DECO.

A associação de defesa do consumidor não quer deixar passar em claro o aumento das comissões na Caixa Geral de Depósitos, exigindo um travão ao “abuso”.

“Os portugueses entregam, através de todas as comissões (muitas delas injustificadas) que são obrigados a pagar, mais cinco milhões de euros por dia, cerca de 150 milhões por mês ou quase dois mil milhões de euros por ano”.

Em comunicado, a DECO lembra o esforço de “milhares de milhões de euros” feitos para salvar os bancos, que agora ‘retribuem’ com comissões por tudo e por nada, como se diz na gíria.

“As comissões só devem ser cobradas quando o banco presta um serviço efetivo ao cliente”, o que não acontece quando em causa está, por exemplo, a manutenção da conta bancária, ou o processamento das prestações relativas ao crédito.

O cliente paga 63,41 euros ‘apenas’ por ser titular de uma conta à ordem, alerta a DECO, apresentando a média anual.

Em 2017, as comissões bancárias representaram mais de um terço (35 por cento) das receitas dos bancos.

Em 2010, o peso das comissões foi de 31 por cento, o que demonstra o ‘enriquecimento’ dos bancos à custa dos clientes.

Ainda citando as contas da DECO, só no último ano as comissões nos bancos a operar em Portugal aumentaram mais de seis por cento.

