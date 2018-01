Bancada do Estoril interditada até ter obras de reabilitação

A Liga deliberou que a bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, “permanecerá interditada até ao final das obras”recomendadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

No parecer preliminar, o LNEC salientou que a segurança da bancada não foi comprometida, apesar das fissuras que levaram à interrupção do jogo com o FC Porto, mas recomendou a realização de algumas obras, como “a demolição da laje térrea e a elaboração de um projeto de reabilitação dessa zona”.

Em comunicado, a Liga fez saber que, até que tais obras estejam concluídas, a bancada continuará interditada..

“Por determinação da Liga Portugal, a bancada permanecerá interditada até ao final das obras aconselhadas pelo LNEC”.

A Liga elogiou ainda a atuação das forças de segurança, salientando que “foram acautelados os interesses superiores do público presente no Estádio”, tanto mais que, “em caso de dúvida, a segurança das pessoas é prioritária”.

A segunda parte do jogo entre Estoril e FC Porto, da 18.ª jornada da Liga e interrompido ao intervalo pelos receios de colapso da bancada, vai disputar-se a 21 de fevereiro.

No momento da suspensão da partida, o Estoril vencia por 1-0.