Bahrain é um fim de semana decisivo para a Force India segundo Esteban Ocon

O Grande Prémio do Bahrain será muito importante para o futuro da Force India segundo Esteban Ocon.

Na primeira prova da temporada de Fórmula 1 tanto o francês como o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, terminaram fora dos pontos, mas para o próximo fim de semana em Sakhir as expetativas são diferentes, já que a equipa de Silverstone leva para o Bahrain uma evolução aerodinâmica significativa no VJM11, nomeadamente uma ‘asa’ dianteira, que para já só estará disponível no monolugar do mexicano.

Ocon não tem dúvidas sobre o que espera desta segunda prova da época: “Será um fim de semana muito importante para compreender qual a direção a seguir, que componentes escolher. Temos um programa que é enorme para as duas sessões de treinos livres. É preciso estar alerta para atingir todos os objetivos. É como tivéssemos de concentrar dois dias de testes em Barcelona em três horas de pista”.

O piloto da Normandia reconhece que de momento a sua equipa não possui os mesmos argumentos que tinha na época transata, quando terminou na quarta posição do campeonato de construtores, e que é preciso corrigir o que esteve mal em Melbourne.

“Sabíamos, pelas sensações do carro, onde estava o problema. Depois o objetivo será interpretá-lo corretamente e conseguir acertar no componente específico. O carro anda menos depressa que o do ano passado, mas eu penso que a base é mais saudável. Depois também não começamos bem em 2017 e terminámos muito competitivos”.

“Há uma nova ‘asa’ dianteira que nos permite um pouco mais de performance, guiando melhor o fluxo de ar para os sítios certos. Podemos mudar muitas coisas tornando o carro mais são em todas as partes das curvas. Podemos facilmente ganhar um segundo com a peça certa, mas também perder muito tempo se nos enganarmos na escolha”, salienta ainda Esteban Ocon.