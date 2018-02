Bagão Félix registou com espanto que a proposta de criar impostos europeus para as plataformas digitais foi feita pelo mesmo país, Portugal, que acolheu a Web Summit do ano passado.

Os novos impostos seriam uma das formas de compensar a saída do Reino Unido da União Europeia, o que representa menos 10 mil milhões de euros de receita por ano.

No comentário semanal para a TSF, o ex-ministro sublinhou a ironia da proposta formalizada junto dos parceiros europeus.

“Não deixa de ser irónico que Portugal, depois da tão aclamada Web Summit e das virtualidades da economia digital, lá venha com a ideia de mais um imposto para afugentar iniciativas”, afirmou.

O economista lamentou que, quando as receitas caem, a solução apontada seja sempre a mesma: mais impostos e taxas.

“Sempre que há um problema de financiamento, há sempre uma grande criatividade fiscal”, ironizou.

António Costa foi a Bruxelas propor três impostos, a pagar pelas plataformas digitais, pelas transações financeiras internacionais e pelas empresas poluentes.

Só esta terceira medida tem o apoio declarado de Bagão Félix.

“Quem provoca custos sociais negativos”, como as empresas que poluem, “deve compensar a sociedade”, insistiu.

No caso dos outros dois impostos, será mais uma fase do eterno “jogo do gato e do rato” e as empresas com capacidade de inovar na evasão fiscal.

Como sempre, lembrou o economista, será o consumidor a pagar o futuro imposto, mesmo que pela via “mais anestesiada”.

