Motores O azar português em Sebring Por

A sorte não quis nada com quase todos os pilotos portugueses este ano nas 12 Horas de Sebring.

Do ‘céu ao inferno’ é o que se pode dizer do percurso da equipa do Cadillac DPi # 5, que depois de ter arrancado da oitava posição da grelha, chegou a recuperar e andar entre os quatro primeiros – apesar do ‘encosto’ de Felipe Nasr a Christian Fittipaldi que fez este entrar e pião e atrasar-se.

Mais tarde, e quando João Barbosa estava no seu segundo turno de condução foi a vez de James French perder o controlo do Oreca # 38 da Performance Tech Racing à entrada das boxes e colidir com o Cadillac # 5. Do contacto resultaram danos que provocaram uma perda de várias voltas nas boxes, afastando os vencedores de Daytona de qualquer bom resultado nesta segunda prova do IMSA Sportscar.

Já no começo da corrida o Ferrari 488 # 51 da Spirit of Race, que Pedro Lamy dividia com Daniel Serra, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, também se atrasou quando o brasileiro levou um ‘chega pra lá’ do Lexus RC GT3 # 15 de Jack Hawksworth.

De tudo isto escapou Álvaro Parente para fazer uma prova exemplar, disputando a liderança dos GTD no Acura NSX GT3 # 86 que partilha com Trent Hindman e Katherine Legge.