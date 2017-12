Nas Notícias Aviso laranja em oito distritos por causa do mau tempo Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja, o segundo mais grave, para oito distritos de Portugal continental, devido ao mau tempo previsto para hoje.

A partir do final da tarde, os distritos de Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja devido a chuva, vento forte e agitação marítima.

Nas regiões litorais, a agitação marítima deverá permanecer até meio da tarde de quarta-feira, com ondas que poderão chegar aos dez metros.

A mesma previsão de agitação marítima levou a Marinha a condicionar a navegação junto a cinco barras marítimas das regiões norte e centro.

Estão condicionadas as barras de Póvoa do Varzim e Vila do Conde (para embarcações com calado superior a dois metros) Aveiro (com comprimento inferior a 15 metros), Figueira da Foz (comprimento inferior a 11 metros) e o Porto da Nazaré, este devido ao assosseramento.

A chuva, por vezes forte, e o vento justificam o aviso laranja até ao final do dia de hoje.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar