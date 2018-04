Europa Avicii suicidou-se e deixou carta de despedida Por

A família de Avicii revelou nesta quinta-feira que o músico se suicidou e que deixou uma carta, encontrada junto ao corpo.

“O Tim [nome de batismo de Avicii] não se sentia bem nesta máquina dos negócios em que se viu envolvido. Ele queria encontrar a paz. Era um jovem muito sensível, que adorava os fãs, mas odiava estar na ribalta”, realça o comunicado da família, publicado pelo The Sun.

“O nosso amado Tim era uma frágil alma artística, em busca de respostas para questões existenciais. Um perfecionista que trabalhou arduamente, a um ritmo que levou ao stress extremo”

“Quando terminaram as digressões, ele tentou encontrar o equilíbrio, para ser feliz e fazer música, que era o que mais amava. Ele enfrentou um processo em que se questionava sobre o significado da vida e a felicidade. E não conseguiu aguentar mais. Jamais o esqueceremos”, conclui a nota.

Num documentário sobre a sua vida, Avicii abordou o momento em que decidiu terminar a carreira.

“Não esperava que as pessoas me pressionassem para fazer mais espetáculos, quando sabiam que eu me sentia muito mal em fazê-los. Senti grande resistência quando quis parar”, revelou, no documentário ‘Avicii: True Stories’

O sueco foi encontrado morto na passada sexta-feira. O representante de Avicii confirmou o óbito.

Avicii era considerado um dos maiores talentos da música e o seu trabalho, como DJ, remixer e produtor musical, fica eternizado em temas como ‘Wake Me Up’.

127 PARTILHAS Partilhar Tweetar