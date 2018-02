Mundo Avião de Guardiola revistado à procura de Puigdemont Por

Pep Guardiola foi surpreendido ao chegar a Barcelona, no domingo, com uma revista ao avião privativo. A Guarda Civil suspeitava que o treinador pudesse estar a ‘traficar’ Carles Puigdemont, o líder independentista catalão.

Puigdemont encontra-se em Bruxelas, na Bélgica, para não ser detido em Espanha. Mas tem de retornar a Espanha, mais precisamente à Catalunha, para assumir posse como presidente do Governo regional.

As autoridades espanholas apertam o certo para deter Puigdemont assim que este pise solo espanhol, tendo chegado ao cúmulo de suspeitar que estivesse a ser transportado no avião privativo de Guardiola.

No domingo, o treinador do Manchester City, simpatizante confesso da causa independentista catalã, regressou a Barcelona e foi surpreendido no Aeroporto de El Prat pela Guarda Civil, que passou revista completa ao aparelho, revela o El Español.

No entender das autoridades, era possível que Puigdemont tivesse apanhado uma ‘boleia’ de Guardiola para retornar a Barcelona e assim ser empossado.

Pep Guardiola, que estava acompanhado da esposa, Cristina, e dos três filhos (em férias escolares), ficou “muito desagradado” com a situação.

De Carles Puigdemont, nem sombra…

