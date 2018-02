Vídeo: Avião despenha-se com 71 pessoas a bordo em Moscovo

Um avião Antonov An-148, da companhia aérea Saratov Airlines, com 65 passageiros e seis tripulantes, despenhou-se pouco depois de descolar, em Moscovo. Não há registo de sobreviventes. Veja o vídeo.

De acordo com fontes do serviço de emergência, o avião despenhou-se pouco depois de descolar, em Moscovo, não havendo registo de sobreviventes.

“Não tiveram hipóteses”, confessou.

O avião fazia a ligação entre o aeroporto de Domodedovo e Orsk, uma cidade situada perto da fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão.

Em funcionamento há sete anos, o avião despenhou-se na localidade de Argunovo, a cerca de 80 quilómetros da capital Russa.

As autoridades deram início a uma investigação para descobrir as causas do acidente.

A Saratov Airlines opera essencialmente entre cidades russas, tendo também rotas internacionais, nomeadamente com destinos como a Arménia e a Geórgia.

A BBC lembra que a companhia aérea foi impedida de realizar voos internacionais em 2015, depois de ter sido descoberta uma pessoa no cockpit que não pertencia à tripulação. Depois de recorrer da decisão, os voos internacionais foram retomados um ano mais tarde.

Veja o vídeo dos destroços do acidente.

