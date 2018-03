Desporto Aves vence Caldas e está mais perto do Jamor Por

O Desportivo das Aves recebeu e venceu o Caldas, nesta quarta-feira, em partida das meias-finais da Taça de Portugal. O único golo deste primeiro jogo (ainda haverá um segundo) foi apontado por Nildo Petrolina.

Na Vila das Aves, onde a chuva foi uma constante, ambas as equipas mostraram muita vontade de angariar uma vantagem que possa permitir carimbar o passaporte para a final da Taça de Portugal, a realizar no Estádio Nacional do Jamor.

Quem levou a melhor, pelo menos para já, e está na frente da eliminatória são os homens de José Mota, que venceram por uma bola a zero, valendo um golo de Nildo Petrolina, aos 32 minutos do primeiro tempo, na transformação de uma grande penalidade.

Antes, já o Aves tinha desperdiçado uma soberana ocasião, também na marca dos 11 metros.

Num jogo histórico entre uma equipa da Primeira Liga e uma do terceiro escalão, a segunda parte mostrou, outra vez, duas equipas com muita vontade mas os cerca de quatro mil espectadores que marcaram presenta no estádio não viram mais golos.

O segundo jogo desta eliminatória está agendado para o dia 18 de abril, nas Caldas da Rainha.

No outro jogo das meias-finais, recorde-se, o FC Porto está em vantagem diante do Sporting, valendo também um golo de vantagem.

No Dragão, Tiquinho Soares resolveu a partida a favor dos portistas.

