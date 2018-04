Aves apurado para a final da Taça de Portugal

A festa da Taça de Portugal passou, nesta quinta-feira, pelas Caldas da Rainha, com momentos de confraternização antes de jogo na mata – fazendo lembrar a mata do Jamor – mas também no relvado onde a equipa do escalão inferior fez suar o Desportivo das Aves, que carimbou o passaporte para a final, após uma vitória por 1-2, após prolongamento.