“Aventura americana seria engraçada”, admite Sara Carbonero

Sara Carbonero não antecipa cenários definitivos, embora admita que seria “engraçado” viver a experiência de viver nos EUA. Numa altura em que Iker Casillas não tem o seu futuro definido (acaba contrato no fim da época com o FC Porto), a esposa do guarda-redes não esconde que permanecer na Invicta seria “bom” mas mudar para o outro lado do Atlântico era uma situação “engraçada”.