Avenida Marginal reaberta ao trânsito nos dois sentidos após acidente

A estrada Marginal foi reaberta ao trânsito nos dois sentidos pelas 17:25, depois de ter sido encerrada cerca das 13:40 na sequência de um acidente com uma embarcação de turismo, na Parede, Cascais, adiantou a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a situação na estrada que liga Lisboa a Cascais “está normalizada”.

A via foi cortada nos dois sentidos na sequência do acidente com uma embarcação semirrígida de turismo que chocou hoje com uma zona de pedras, em frente ao Hospital de Sant’Ana, quando transportava 10 pessoas, que ficaram com ferimentos ligeiros, disse hoje o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Pereira da Terra.

Oito dos 10 feridos são turistas finlandeses, todos da mesma família, os restantes são dois tripulantes portugueses e todos usavam colete de segurança, indicou o comandante.

Segundo Pereira da Terra, a embarcação pertence a uma empresa de turismo “com muita experiência neste tipo de atividade”, tem 10 metros de comprimento, capacidade para transportar 12 pessoas e cumpre todos os requisitos legais.

O barco tinha saído com os turistas da Doca de Belém, em Lisboa, em direção a Cascais e já estava a regressar quando se deu o acidente.

A embarcação ficou destruída e as autoridades estavam a removê-la do mar, faltando pelas 16:45 retirar o motor, que ficou preso nas rochas.

Quanto ao derrame de combustível, o comandante do Porto de Cascais calcula que, como a embarcação já tinha feito a maior parte do percurso, não ultrapasse os 10 litros.

“É residual. O tempo de evaporação será de aproximadamente duas horas”, disse à Lusa.

Pereira da Terra admite que o acidente possa ter sido causado pela ondulação porque a “embarcação aproximou-se da zona de rebentação, apanhou uma primeira vaga, apanhou uma segunda e, à terceira vaga, encheu de água e virou”.

