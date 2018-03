Avenida dos Aliados evacuada e perímetro de segurança aumentado

O trânsito foi cortado na Avenida dos Aliados, no Porto, nesta quarta-feira, depois do abandono de um veículo numa das vias. De acordo com testemunhas, os suspeitos deram início a uma fuga. A PSP está no local, mas não prestou ainda qualquer esclarecimento. Os meios das aujtoridades foram reforçados. Atualização do evento ao minuto.