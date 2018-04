América do Sul Autoridades supeitam de milícias no homicídio de vereadora no Rio de Janeiro Por

O ministro da Segurança Pública do Brasil, Raul Jungmann, afirmou hoje que a ação das milícias é a principal hipótese investigada pela polícia para explicar a morte da vereadora Marielle Franco, assassinada há um mês no Rio de Janeiro.

“Eles [investigadores] partem de um grande conjunto de possibilidades e vão afunilando pouco a pouco. Estão, praticamente, com uma ou duas pistas fechadas”. A “mais provável hipótese [para explicar o assassinato] remete este crime muito provavelmente a atuação das milícias no Rio e Janeiro”, disse Raul Jungmann numa entrevista à rádio CBN.

A hipótese sobre o envolvimento de milícias no assassinato de Marielle Franco tem sido referida por diversas vezes, mas o Governo brasileiro ainda não havia falado abertamente sobre esta hipótese.

As milícias são organizações criminosas, compostas de ex-polícias ou agentes no ativo corruptos, que controlam diferentes áreas do Rio de Janeiro disputando o controlo de territórios de favelas com traficantes, cuja presença aumentou na última década.

Marielle Franco foi morta numa ação com características de execução a 14 de março, após sair de um evento com mulheres negras.

Os assassinos e possíveis mandantes do crime ainda não foram identificados pelas autoridades brasileiras.

Na sua atuação política, a vereadora Marielle Franco costumava defender minorias e casos de violência contra moradores das favelas ‘cariocas’.

Estruturas internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional têm exigido publicamente que o Governo brasileiro desvende o crime e puna os culpados.

