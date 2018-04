Mundo Autoridades moçambicanas apreendem contentor com marfim destinado ao Cambodja Por

As autoridades moçambicanas apreenderam hoje um contentor com uma quantidade de marfim ainda por calcular, que tinha como destino declarado o Camboja, anunciou a Autoridade Tributária de Moçambique (AT).

O marfim estava escondido dentro de um contentor sob garrafas de plástico destinadas a reciclagem, explicou Fernando Tinga, um porta-voz da AT.

O contentor fazia parte de um conjunto de seis com resíduos plásticos que estavam a ser inspecionados.

“Dá a impressão de que foi uma camuflagem” para encobrir as pontas de marfim, observou Fernando Tinga.

O marfim foi apreendido durante o trabalho de inspeção de rotina, quando as autoridades perceberam que a mercadoria que estava nos contentores não correspondia ao que estava inscrito nos documentos.

Os contentores eram oriundos de Beluluane, na província de Maputo, e tinham o Camboja como destino declarado, segundo a AT.

“Isto só mostra que este tipo de operações não tem fronteiras”, observou Fernando Tinga, apontando o reforço da fiscalização como condição fundamental no combate à caça furtiva em Moçambique.

Os últimos relatórios da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) indicam que Moçambique perdeu, entre 2011 e 2016, cerca d e48 por cento da população de elefantes e corre o risco de ser banido do comércio internacional de derivados da espécie, devido à falta de clareza na gestão dos animais.

A ANAC está a preparar este ano a realização do terceiro censo de elefantes, que poderá atualizar os dados sobre a situação do animal no país.

No ano passado, no total, as autoridades moçambicanas prenderam 2.400 pessoas suspeitas de envolvimento na caça ilegal de animais.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar