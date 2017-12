Nas Notícias Autoridade Marítima desaconselha banhos de final de ano Por

A Autoridade Marítima aconselhou a população a evitar atividades ou passeios junto à costa – como os tradicionais banhos de fim do ano – dadas as previsões de ondulação forte até à próxima terça-feira.

Numa nota publicada no próprio site, lê-se que a “Autoridade Marítima aconselha a não ir ao banho, em especial se tiver consumido bebidas alcoólicas”.

Segundo esta autoridade, a previsão do estado do mar na costa oeste, a partir do final da tarde deste sábado até dia 2 de janeiro, é de ondas de cinco metros de altura no mar, o que provoca “forte rebentação junto à faixa litoral, ao que se junto a baixa temperatura da água do mar normal para a época do ano”.

“São fatores de risco para as pessoas e que aumentam a probabilidade de ocorrência de acidentes com aqueles que nesta altura do ano gostam de ir a banhos”, sublinhou.

Por isso, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) recomenda que se “abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo essencial que assumem uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco”.

Aos pescadores, a autoridade aconselha “cautela”, evitando “zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas”.

“Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, frisou.

