Autoridade Marítima alerta para agravamento do estado do mar

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou hoje para o agravamento do estado do mar, com ondulação forte, que pode atingir os 10 metros, e que se vai fazer sentir durante o dia de sexta–feira e a madrugada de sábado.

“A previsão do estado do mar prevê o seu agravamento significativo nas próximas horas, na costa norte de Portugal continental (a norte do cabo Carvoeiro), nomeadamente durante o dia de sexta-feira e a madrugada de sábado”, refere a AMN em comunicado.

Segundo o documento, a agitação marítima irá crescer até aos seis metros de altura significativa, podendo, de forma pontual, alcançar ondas de altura máxima de 10 metros.

A estas condições adversas associa-se uma previsão de vento forte.

A AMN e a Marinha estão a reforçar a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

“Recomenda-se o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, bem como evitar passeios junto ao mar, de onde se destacam os molhes das entradas das barras e zonas nas praias junto à água”, frisa.

A AMN apela também aos marítimos que mantenham um “estado de vigilância permanente” e à população em geral que se “abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima”.

A Proteção Civil também emitiu hoje um aviso à população para a previsão de agravamento da agitação marítima, precipitação, vento e queda de neve, aconselhando “especial cuidado” nas zonas costeiras e condução rodoviária devido ao risco de piso escorregadio.

