Autores dos distúrbios fechados na cela o dia todo

Os autores dos distúrbios ocorridos este sábado no Estabelecimento Prisional de Lisboa estão fechados nas celas durante todo o dia, sem sair para comer as refeições, informou Júlio Rebelo, o presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SINCGP).

Júlio Rebelo considerou os incidentes como “muito graves” e que levantaram “problemas de segurança”, explicando que o grupo de intervenção policial dos serviços prisionais, com cerca de 20 elementos, está de prevenção no Estabelecimento Prisional de Monsanto.

Os distúrbios tiveram início quando os reclusos viram a sua hora de visitas encurtada, tendo partido caixotes do lixo, atirado comida para o chão e vandalizado o refeitório. O grupo de intervenção policial do estabelecimento foi forçado a intervir.

O diretor geral dos Serviços Prisionais afirmou, à agência Lusa, que o abandono de vários guardas do EPL provocou “alguma gritaria”, mas que “não passou disso, contrariando as declarações do presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional.

“Com o novo horário imposto, o diretor-geral quer obrigar os guardas prisionais a trabalhar mais duas horas”, afirmou, explicando que guardas não abandonaram o serviço.

