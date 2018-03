Desporto Autópsia revela que Astori morreu de paragem cardiorrespiratória Por

A autópsia a Davide Astori, o capitão da Fiorentina que foi encontrado morto no quarto do hotel, comprovou que o óbito foi provocado por uma paragem cardiorrespiratória. Com este resultado, fica descartada a hipótese de homicídio, uma das causas admitidas pela polícia italiana.

O capitão da Fiorentina, Davide Astori, morreu por causas naturais, revelou a autópsia. egundo avança Antonio De Nicolo, procurador-geral da cidade italiana de Unide, Davide Astori foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória, que lhe provocou a morte.

“A autópsia indicou que houve um problema cardíaco, que foi a causa da morte”, confirmou o clínico, que vai realizar exames histológicos mais pormenorizados.

Cumprido este procedimento legal, o corpo do capitão da Fiorentina será entregue à família para que esta possa realizar o funeral, agendado para quinta-feira na Basílica de Santa Cruz, em Florença.

Davide Astori, de 31 anos, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a Fiorentina estava hospedada, antes do jogo com a Udinese.

Face ao trágico incidente, a partida foi adiada, para data ainda a agendar.

O futebolista terá falecido durante o sono.

Como não compareceu para o pequeno-almoço, alguns colegas foram ao quarto chamá-lo, tendo-o encontrado já sem vida.

Davide Astori, que se preparava para renovar contrato com a Fiorentina (o clube ‘renovou’ unilateralmente, com o salário a reverter para a família), deixa uma filha de 2 anos.