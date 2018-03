Nas Notícias Autoeuropa volta a parar por falta de peças Por

A Autoeuropa vai parar a produção em virtude da falta de peças para dar continuidade ao trabalho na fábrica de Palmela.

De acordo com o jornal Eco, a Autoeuropa irá parar a produção entre os dias 24 de março e 2 de abril e na base está o fornecimento de peças.

Uma fonte oficial da administração da fábrica garantiu ao Eco que “há uma maior procura de motores a gasolina do que dos motores a diesel” e, por esse motivo, “é um problema que também afeta outras fábricas do grupo e da marca”.

Da parte dos sindicatos, o Site-Sul revela, através de Eduardo Florindo que “a semana de paragem é para recuperar os carros que estão no parque, com as peças que faltam, para o esvaziar”.

O sindicalista deixa reparos à questão do aumento da produtividade com os novos horários e reitera que esta é a “prova” de que os fornecedores “não conseguem fornecer peças para laborar continuamente”.

Esta não é a primeira vez que a fábrica para por falta de peças.

Nos últimos tempos, recorde-se, foram implementados novos horários na Autoeuropa, com os funcionários agora a trabalharem ao sábado.

Este foi, de resto, o principal ponto de discórdia entre trabalhadores e administração da fábrica de Palmela.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar