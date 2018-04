Local Autocarro com 25 crianças incendeia-se em Soure Por

Um autocarro que transportava 25 crianças incendiou-se, na manhã desta sexta-feira, sem provocar feridos, avança a TVI, que cita fonte do CDOS.

O veículo, propriedade da empresa Transdev, pegou fogo ao início da manhã, sendo o alerta emitido às 8h12, de acordo com a TVI.

Seguiam no autocarro 25 alunos, um adulto e o motorista, que escaparam ilesos. Nesse sentido, dispensou-se a chamada do INEM.

Ainda segundo a estação televisiva, o fogo terá tido origem no motor do veículo. O motorista apercebeu-se do perigo e procedeu à retirada de todos os passageiros, que viriam a ser transportados noutro autocarro.

Os Bombeiros Voluntários de Soure estiveram no local, assim como operacionais da GNR.

