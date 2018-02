Nas Notícias Autarcas propõem centros de saúde abertos até à meia-noite Por

Os autarcas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto reúnem hoje, em Gaia, para formalizar uma proposta ao Governo: alargar o funcionamento dos centros de saúde até à meia-noite.

Os custos desse alargamento serão em parte suportados pelos municípios: resta é definir qual é essa parte.

As câmaras podem assumir o pagamento do pessoal administrativo ou despesas como a eletricidade, exemplificou o presidente da Câmara de Gaia, Vítor Rodrigues, em declarações ao Jornal de Notícias.

A medida tem duas grandes vantagens: permite aliviar as urgências dos hospitais e servir os utentes que, por motivos laborais, não conseguem ir ao centro de saúde no horário de funcionamento atual.

A proposta do alargamento do horário dos centros de saúde domina a agenda do encontro de hoje, com os autarcas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto a terem novo encontro agendado para março.

É também no próximo mês, mais precisamente no dia 27, que os autarcas vão apresentar a proposta global ao primeiro-ministro.

