Desporto Ausência de árbitros lusos no Mundial leva Bruno de Carvalho a pedir “medidas urgentes” Por

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, recorreu à sua página pessoal do Facebook para comentar a ausência de árbitros portugueses no Mundial’2018, pedindo “medidas urgentes” e apelando à “credibilização e dignificação da arbitragem portuguesa”.

Depois de tecer duras críticas às federações de futebol, patinagem e atletismo, Bruno de Carvalho sugere agora que as lideranças da Liga e da Federação de Futebol sejam escolhidas “pelo governo”, além de pedir autonomia para os Conselhos de Instrução, Disciplina, Justiça e Arbitragem.

A “credibilização e dignificação da arbitragem portuguesa” é assunto urgente para o líder leonino, que sublinha também a vontade de ‘corrigir’ a “atuação intolerável do IPDJ” e as “claques ilegais”. A “diminuição do quadro de multas” é também uma medida exigida por Bruno de Carvalho.

A terminar, o presidente do Sporting volta a reforçar que quer ver justiça feita “nos casos dos vouchers/emails, jogos para perder, tráfico de influências e corrupção – desportivamente e no campo da justiça cível”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar