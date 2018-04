Economia Aumentos na Função Pública: “Nunca disse a palavra nunca”, lembra Centeno Por

Não há aumentos para a Função Pública em 2019, mas o ministro Mário Centeno tentou esvaziar a atenção dada ao tema pelos partidos da esquerda. “Nunca me ouviram dizer a palavra nunca”, frisou.

Em entrevista à TSF, o governante foi confrontado com um dos temas mais quentes dentro da Geringonça, agora que começam as negociações com os parceiros sociais, tendo já em vista o Orçamento de Estado para 2019.

A CGTP já revelou ter recebido do Governo a promessa de que não haverá aumentos para a Função Pública, obrigando o primeiro-ministro a reagir.

“Há um bocado a mania em Portugal de se discutirem fora do tempo as matérias”, afirmou António Costa.

Agora, foi a vez do ministro das Finanças tentar conter a reação adversa ao não aumento dos salários dos funcionários públicos.

“Nunca me ouviu dizer a palavra nunca e também não vai ser agora”, respondeu Mário Centeno, quando confrontado diretamente sobre o tema.

Em contrapartida, o ministro deixou a promessa de que “o descongelamento das carreiras vai prosseguir” em 2019, embora com os reflexos na remuneração a serem diferenciados.

“Ao longo dos próximos dois, três anos, todos os trabalhadores vão, nalgum momento, ser progredidos”, garantiu.

