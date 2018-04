Nas Notícias “Aumento do défice vai dever-se ao BE e ao PCP”, antecipa Manuela Ferreira Leite Por

A discussão entre os partidos da esquerda sobre o défice de 2018 tem dois fins, explicou Manuela Ferreira Leite. BE e PCP querem “qualquer coisita” para mostrar obra feita e Mário Centeno vai aproveitar a folga dada por “um défice superior”.

No comentário semanal para a TVI, a ex-ministra das Finanças salientou acreditar que o atual titular da pasta “nunca pensou” num défice tão baixo para 2018.

Nesse sentido, a ‘gritaria’ recente dos dois partidos de esquerda que suportam o Governo do PS serve a todos os envolvidos, justificou.

Na política, “é normal é esta ‘mise em scène'”, executada nesta fase por BE e PCP, “no sentido de agora lhes darem qualquer coisita”.

“Eles tanto lhes gritam que se lhes dá alguma coisa”.

Como a redução do défice vai criar uma folga orçamental, o PS aproveitará para parecer generoso e deixará os partidos à esquerda aplicar esse excedente “onde eles desejam”, acrescentou a comentadora.

E o que ganha o PS com isto? A possibilidade de, no futuro, justificar uma eventual derrapagem no défice com as exigências agora feitas à esquerda.

“Provavelmente, nunca o ministro Mário Centeno pensou que poderia levar o défice de 2018 a este valor, com certeza já tem subjacente um défice superior”, salientou Ferreira Leite.

“Agora fica visível que esse défice se deverá ao Bloco de Esquerda e ao PCP”.

Ainda segundo a ex-presidente do PSD, “este teatro não é completamente mau, porque leva o Partido Socialista a definir-se”.

“O Governo vai ter de dizer exatamente o que é que quer”, concluiu.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar