Motores Audi vence as 12 Horas de Bathurst Por

A edição 2018 das 12 Horas de Bathust foram das mais acidentadas que há memória, culminando mesmo com uma violenta colisão que fez a corrida terminar com uma interrupção definitiva.

Foi assim que Dries Vanthoor. Robin Frijns e Stuart Leonard foram declarados vencedores, numa prova onde a consistência foi tão importante como a poupança do combustível e evitar acidentes. A tripla do Audi R8 LMS # 37 da WRT acabou por ser ligeiramente mais feliz que o quarteto do Mercedes AMG GT3 # 75 da SunEnergy 1 Racing, que Rafaelle Marciello partilhou com Jamie Whincup, Tristan Vautier e Kenny Habul, que dominaram grande parte da fase final da prova.

O violento acidente que envolveu o Audi R8 LMS de Ash Walsh e o Mercedes AMG GT3 de John Martin quando faltavam 12 minutos para o fim da corrida, culminou uma prova plena de acidentes. O embate do Mercedes no Audi obrigou mesmo ao transporte de Walsh para o hospital, receando-se o pior, mas qualquer dos envolvidos acabou por não sofrer ferimentos de maior.

Os destroços espalhados na pista acabaram por obrigar a Direção de Prova a declarar a prova como finda, permitindo assim à Audi alcançar a sua terceira vitória em Bathurst de uma forma menos ortodoxa, bem como permitir aos vencedores da categoria Pro Am, Jeroen Bleekemolen, Marc Lieb, Tim Pappas e Luca Stotz, levarem o Porsche 911 GT3 R da Black Swan à terceira posição final.

Apesar de ter perdido muito tempo na última paragem nas boxes, o Porsche 911 GT3 R # 12 da Competition Motorsport conseguiu classificar-se no quarto posto, tripulado por Matt Campbell, Patrick Long, Calvert-Jones e Alex Davison, que foram segundos na Pro-Am. Fechou o lote dos cinco primeiros mais um Porsche, o 911 GT3 R da Craft Bamboo de Laurens Vanthoor, Earl Bamber e Kevin Estre.

Outros tiveram bem menos sorte, como foi a equipa do BMW M6 # 43 do Team Schnitzer, que partiu da ‘pole position’, dominou a fase inicial da corrida e acabou por ser forçado a abandonar a duas horas do final, depois de Chaz Mostert se ter envolvido num acidente com mais três concorrentes, entre eles o Bentley Continental GT3 # 17 da M-Sport, na altura tripulado por Steven Kane, que também chegou a liderar a corrida.

Quanto aos portugueses nenhum deles foi especialmente feliz, com Pedro Lamy a terminar num distante 14º lugar no Audi R8 LMS # 39 da WRT, que dividiu com Alex Davidson, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, enquanto Álvaro Parente nem sequer conseguiu concluir a corrida, depois de muitos problemas no Mercedes AMG GT3 # 56 da Strakka Racing, que partilhou com Maximilian Buhk e Maximilian Goetz.

Classificação final

1º D. Vanthoor/Frijns/Leonard (Audi) 271 voltas

2º Habul/Vautier/Whincup/Marciello (Mercedes) + 3,547s

3º Pappas/Bleekemolen/Stolz/Lieb (Porsche9 + 30,660s

4º Calvert-Jones/Long/Campnell/A.Davidson (Porsche) + 32,060s

5º L.Vanthoor/Estre/Bamber (Porsche) + 1m03,585s

6º Dumas/Makowiecki/Werner (Porsche) + 1m23,35s

7º Leventis/Williamson/Water/Fumanelli (Mercedes) + 1m30,153s

8º Manolios/Miller/Capelli/Canto (Lamborghini) + 1 volta

9º Richards/Glock/Eng (BMW) + 1 volta

10º J.Kounduris/Walsh/Fadaychs (Audi) + 2 voltas