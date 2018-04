Apresentações/Novidades Audi Q5L um SUV em versão XL Por

Pensado como um grande familiar e para um mercado muito específico, o novo Audi Q5L poderá ser uma proposta que a marca alemã poderá vir a alargar a outros países para além da China.

O lançamento deste novo SUV de Ingolstad não acontece em Pequim por acaso, sendo que a marca dos quatro anéis espera que os seus 88 milímetros a mais, em comparação com o Q5 convencional, seja um argumento de peso face a uma concorrência feroz. Mas não será o único.

De facto, os 4,77 metros permitem um espaço a bordo deste Q5L que a variante ‘normal’ não oferece, quer para ocupantes, quer para bagagem, sendo que esteticamente não apresenta novidades. Os passageiros do banco traseiro têm 110 milímetros adicionais de espaço, enquanto a bagageira apresenta um volume de 550 litros, que se transforma em 1550 com o rebatimento assimérico dos bancos traseiros.

Audi definiu para o novo SUV cinco níveis de equipamento – Vogue, Lifestyle, Design, Sport e Sport plus –, que dependem do motor escolhido, sendo que o ar condicionado automático de três zonas e o interface para smartphone é algo disponível em qualquer delas. Na versão Lifestyle é proposto também o sistema de navegação MMI e também o sistema ‘cockpit’ virtual da Audi, as luzes LED, e o teto panorâmico, sendo opcionais as LED Matrix, Nas versões Design, Sport e Sport plus há também o sistema de som 3D da Bang & Olufsen.

O motor 2.0 TFSi surge em duas variantes de potência. Um bloco com turbo, que pode ter 190 cv ou 252 cv. Neste sefundo caso a aceleração de 0 a 100 km/ faz-se em 6,7s, sendo que o primeiro a média de consumo se situa nos 6,9 litros a cada 100 quilómetros, com 165 g/km com o motor de 190 cv e dfe 174 g/km no de 252 cv.

A transmissão de sete velocidades S tronic serve ambos os motores do Q5L, ‘coabitando’ com a tração integral Quattro. Uma tecnologia muito evoluída, que permite ao condutor optar por cinci modos de condução – comfort, auto, dynamic, efficiency e individual. Servindo esta panóplica mecânica e eletrónica estão rodas com 18 polegadas ou 20 de diâmetro.

Há uma forte razão para este Audi Q5L ser destinado inicialmente ao mercado chinês – onde será comercializado no verão deste ano –, que é o facto de ser produzido no país na fábrica que a marca possui juntamente com a FAW-VW em Changchun, no norte da China. Isto apesar de uma parte dos componentes ser produzido nas fábricas da Audi em San José Chiapa, no México, como já sucede com o Q5 ‘normal’.