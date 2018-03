Apresentações/Novidades Audi A8 Carro de Luxo do Ano Por

O Salão Automóvel de Nova York serviu de ‘palco’ à entrega do Carro de Luxo do Ano 2018 ao Audi A8.

Um júri composto por 82 membros oriundos de 24 países votou no apelo emocional da ‘limusine’ de Inglostadt, não esquecendo o conforto e a segurança do modelo, bem como aspetos ambientais. O A8 derrotou dois fortes rivais, conseguindo a nona vitória da marca dos quatro anéis no concurso de Carro do Ano mundial.

O Audi A8 é construído na fábrica de Neckarsulm, e é comercializado desde 2017, tendo como grandes argumentos as suas motorizações exclusivas e uma conceção em materiais ultra leves, que incluem o alumínio, para além de um nível de equipamento exclusivo, como as luzes HD Matrix LED e laser, as quatro rodas direcionais ou com massagem para os pés.

Para Peter Mertens, do departamento de desenvolvimento da Audi AG, “o novo A8 é um motor de inovação para toda a indústria, pois estabelece novos padrões de engenharia com o seu inovadora sistema de controlo de toque, e uma crescente eletrificação, criando as condições para uma condução autónoma condicionada”.