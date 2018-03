Mundo Atriz Tônia Carrero morre aos 95 anos Por

A atriz Tônia Carrero, um dos ícones da televisão brasileira, morreu na noite deste sábado, no Rio de Janeiro, aos 95 anos. A notícia foi confirmada pela Globo e pela neta da atriz.

Tônia Carrero, conhecido do público português pelas telenovelas ‘Sassaricando’ ou ‘Kananga do Japão’, morreu na noite deste sábado devido a uma paragem cardíaca durante uma cirurgia numa clínica privada, onde estava internada desde sexta-feira.

Nascida em 1922, Maria Antonieta de Farias Portocarrero era graduada em educação física, mas passou toda a sua vida envolvida no mundo artístico, tendo participado em 20 peças de teatro, 19 filmes e 17 novelas.

Estreou-se no grande ecrã em 1947, em ‘Querida Suzana’, de Alberto Pieralise.

Ficou notabilizada como ‘estrela’ pela participação em telenovelas, tendo sido eternizada pela Stella Simpson, personagem que interpretou em ‘Água Viva’ e que marcou pela forma como assumia a condição feminina.

Passou os últimos anos com dificuldades de saúde, com hidrocefalia aguda, o que a levou a viver isolada num apartamento na zona sul do Rio de Janeiro.

A sua última participação na TV aconteceu em 2004, pela Globo, na novela ‘Senhora do Destino’.

