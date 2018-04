Mundo Atriz de ‘O Sexo e a Cidade’ disputa nomeação democrata para Nova Iorque Por

A atriz da série “O Sexo e a Cidade” e candidata pelos democratas a governadora de Nova Iorque Cynthia Nixon participou hoje numa ação de protesto contra as políticas ambientais do governador, também democrata, Andrew Cuomo.

A atriz está a desafiar Cuomo, que já vai no segundo mandato à frente da autarquia nova-iorquina, nas primárias do Partido Democrata.

Nixon juntou-se ao protesto nas proximidades de uma central estadual de produção de energia, em Albany, antes de desfilar durante alguns quarteirões para o comício que decorreu num parque próximo do Capitólio do Estado nova-iorquino.

Na passada semana, Nixon divulgou um plano de combate às alterações climáticas, que incluía a transição para uma situação com 100 por cento de energias renováveis e rejeitava todas as infraestruturas para as indústrias dos combustíveis fósseis, como oleodutos.

Nixon criticou o plano apresentado pelo seu correligionário na sexta-feira, por ser “mais do mesmo” em relação ao que já está em vigor.

Cuomo afirmou que o seu plano vai conduzir o Estado para o cumprimento do objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 40 por cento, até 2030.

