Atriz pornográfica vai processar Trump

A atriz pornográfica que foi paga para manter o silêncio sobre uma relação com Donald Trump vai processar o presidente dos EUA. Stephanie Clifford, conhecida por ‘Stormy Daniels’, alega que o contrato de confidencialidade que foi estabelecido não é válido, por carecer da assinatura de Trump.

‘Stormy Daniels’, que terá mantido uma relação extraconjugal com Donald Trump, vai avançar com uma queixa contra o presidente dos EUA.

Em causa está o contrato de confidencialidade sobre o relacionamento. A atriz pornográfica recebeu 130 mil euros para manter o silêncio e respeitou a sua parte do acordo, mas sustenta que o contrato é inválido.

O advogado do presidente norte-americano, Michael Cohen, confessou que usou verbas que lhe pertenciam para comprar o silêncio da atriz.

“Numa transação privada, feita em 2016, usei fundos pessoais, para facilitar o pagamento de 130 mil dólares a Stephanie Clifford. E nunca fui reembolsado desse pagamento”, sustentou Cohen.

Naquele ano, Stephanie negou que tivesse um caso com Trump. Mas antes, em 2011, assumira publicamente esse relacionamento, numa altura em que Trump e Melania já eram casados e em que a mulher do presidente recuperava do nascimento do filho.

